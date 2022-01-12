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"Сотрудничество" на 4 миллиона: ГБР задержало на откате столичного коммунальщика

Среда, 12 января 2022, 10:36
фото ОГП

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и благоустройства столицы.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: 11 января при получении части средств – почти 1,7 млн ​​грн, правоохранители задержали заместителя начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредника, обеспечивавшего реализацию преступной схемы (по данным источника УП – представитель Бюро экономической безопасности).

 
 
гбр

По данным следствия, должностные лица КО "Киевзеленстрой", используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.

В ходе документирования преступной деятельности в рамках уголовного производства правоохранители зафиксировали ряд фактов передачи денежных средств.

Указано в частности, что ранее, в октябре 2021 года, представитель КО "Киевзеленстрой" уже получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 2 047 500 грн, что также задокументировано.

Дословно ГБР: "В настоящее время решается вопрос объявления подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъято большое количество наличных денег, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности".

Дополнительно: Офис генерального прокурора в свою очередь призывает предпринимателей, ставших жертвами вымогательства, сообщить правоохранительным органам о таких преступлениях.

Обновлено: В "Киевзеленстрое" в то же время заявили, что в ночь на 12 января сотрудниками Государственного бюро расследований обыск в помещении коммунальной организации был проведен в нарушение требований - без определения следственного судьи.

"Также ночью был задержан сотрудник предприятия, который уже две недели находится в официальном отпуске", - говорится также в заявлении коммунальщиков.

Украинская правда
Темы: КиевкоррупцияГБР
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