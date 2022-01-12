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Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в’їзд для туристів з України

Середа, 12 січня 2022, 10:42

Поширені низкою ЗМІ, посольством України та МЗС дані про відкриття Німеччини для усіх туристів з України через зниження епідемічних показників виявилися хибними.

Дозвіл на в’їзд залишається тільки для тих мешканців України, хто має чинний сертифікат про вакцинацію, йдеться у повідомленні німецького МВС, якому підпорядковані також прикордонники.

В’їзд із несуттєвою метою (як-от туризм, відвідування друзів тощо) подорожуючих, що проживають або перебували перед поїздкою на території України, можливий лише за умови дійсного сертифіката про вакцинацію. Вимога про третю "бустерну" дозу як умова для поїздки наразі не висувається.

Тим, хто не має довідки про вакцинацію, дозволений в’їзд за негативним тестом лише у разі, якщо особа є громадянином, резидентом Євросоюзу чи їхнім близьким родичем, або підпадає під винятки (приміром, у разі подорожі, що є необхідною для німецького уряду, або термінової поїздки з гуманітарною метою). Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд до Німеччини заборонений.

Раніше низка джерел, у тому числі посольство України у Німеччині та німецькі ЗМІ, а з посиланням на них і ЄвроПравда, повідомили, що Україна виключена з переліку держав, для яких діє вимога вакцинації як передумова для туризму. Ця інформація виявилася хибною.

У Німеччині, як і у більшості держав ЄС, справді існує "білий список" держав, для в’їзду з яких достатньо лише негативного тесту. Німецький уряд синхронізує цей список із загальноєвропейським, який формує Єврокомісія, однак у ньому  немає України – в’їзд за спрощеними умовами дозволений лише мешканцям Чилі, Гонконгу, Індонезії, Колумбії, Макао, Нової Зеландії, Перу, Саудівської Аравії, Кореї та Тайваню.

Читайте також: ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу.

Теми: НімеччинаЗМІтуризм


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