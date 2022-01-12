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Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины

Среда, 12 января 2022, 09:42

Распространенная рядом СМИ, посольством Украины и МИД информация об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказалась неправдивой.

Разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, у которых есть действующий сертификат о вакцинации, говорится в сообщении немецкого МВД, которому подчинены и пограничники.

Въезд с несущественной целью (например, туризм, посещение друзей и т.п.) путешественников, проживающих или находившихся перед поездкой на территории Украины, возможен только с действующим сертификатом о вакцинации. Требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

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Тем, у кого нет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту только в случае, если человек является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях). Невакцинированным туристам из Украины въезд в Германию запрещен.

Ранее ряд источников, в том числе посольство Украины в Германии и немецкие СМИ, а со ссылкой на них и ЕвроПравда, сообщили, что Украина исключена из перечня государств, для которых действует требование вакцинации как условие для туризма. Эта информация оказалась ложной.

В Германии, как и в большинстве государств ЕС, действительно существует "белый список" государств, для въезда из которых достаточно отрицательного теста. Немецкое правительство синхронизирует этот список с общеевропейским, который формирует Еврокомиссия, однако в нем нет Украины – въезд по упрощенным условиям разрешен только жителям Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Кореи и Тайваня.

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Темы: ГерманияСМИтуризм
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