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Росія за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 українців – омбудсмен

Середа, 12 січня 2022, 09:52
Росія за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 українців – омбудсмен
Фото pixabay.com

Росія за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув’язненні, у тому числі 2 жінки.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Сьогодні – День українського політв’язня… Наразі РФ за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув’язненні, у тому числі 2 жінки (15 – в тимчасово окупованому Криму, 106 – на території Російської Федерації) та 9 осіб позбавлені права на свободу пересування. 76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта – 45 осіб перебувають під судом і слідством".

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Деталі: За словами омбудсмена, серед ув’язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники.

Зокрема, у сім’ях українських політв’язнів залишилися без батьківської опіки та уваги 207 неповнолітніх дітей.

Денісова наголосила, що захист прав українців та їхнє звільнення залишається її пріоритетом і спільним завданням усіх органів влади та міжнародної спільноти.

Українська правда
Теми: Росіяполітв'язні
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