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Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев – омбудсмен

Среда, 12 января 2022, 10:52
Фото pixabay.com

Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Сегодня – День украинского политзаключенного… Сейчас РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории Российской Федерации) и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные – 45 человек находятся под судом и следствием".

Детали: По словам омбудсмена, среди заключенных многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники.

В частности, в семьях украинских политзаключенных остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.

Денисова подчеркнула, что защита прав украинцев и их освобождение остается ее приоритетом и общей задачей всех органов власти и международного сообщества.

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенные
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