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В Україну прийшли сильні морози, але потепління не за горами

Середа, 12 січня 2022, 11:26
фото: Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби в Україні збережуться відчутні морози, але в п'ятницю очікується підвищення температури і місцями – опади.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 13 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається морозна погода без істотних опадів. Зокрема, вночі температура повітря становитиме 13-18° морозу (у північних областях 16-21° морозу), у південній частині та на крайньому заході 10-15° морозу; вдень 3-8° морозу, у східних, північно-східних областях до 11° морозу, у більшості західних областей близько 0°.

У столичному регіоні в четвер мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 16-21° морозу, вдень 3-8° морозу.

Вже 14 січня в Україні очікується підвищення температури та місцями опади. Так, вночі без істотних опадів, а вдень в Україні, крім південної частини та Закарпаття невеликий мокрий сніг, на заході з дощем; температура на сході країни вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°, у західних областях, крім Карпат та Закарпаття, вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

14 січня у Києві хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця.

В суботу в Україні вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-6° тепла.

16 січня у більшості областей місцями невеликий сніг, вдень на Правобережжі без опадів; температура вночі 3-9° морозу, у західних областях та на півдні країни 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У столиці 15 січня вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; 16 січня вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 15 січня 0-5° морозу, 16 січня 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадаємо: В ніч на 12 січня в Україні значно похолодало. Протягом доби середи переважатиме суха погода з температурою 10-15° морозу.

Теми: погода


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