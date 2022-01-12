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В Украину пришли сильные морозы, но потепление не за горами

Среда, 12 января 2022, 10:26
В Украину пришли сильные морозы, но потепление не за горами
фото: Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки в Украине сохранятся ощутимые морозы, но в пятницу ожидается повышение температуры и местами - осадки.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 13 января в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода без существенных осадков. В частности, ночью температура воздуха составит 13-18° мороза (в северных областях 16-21° мороза), в южной части и на крайнем западе 10-15° мороза; днем 3-8° мороза, в восточных, северо-восточных областях до 11° мороза, в большинстве западных областей около 0°.

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В столичном регионе в четверг - переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью 16-21° мороза, днем ​​3-8° мороза.

Уже 14 января в Украине ожидается повышение температуры и осадков. Ночью без существенных осадков, а днем ​​в Украине, кроме южной части и Закарпатья небольшой мокрый снег, на западе с дождем; температура на востоке страны ночью 8-13° мороза, днем ​​0-5° мороза; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°, в западных областях, кроме Карпат и Закарпатья, ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла. На дорогах, кроме южной части, гололедица.

14 января в Киеве будет облачно, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег; температура ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°. На дорогах гололедица.

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В субботу в Украине ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег; температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0°, днем ​​0-6° тепла.

16 января в большинстве областей местами небольшой снег, днем ​​на Правобережье без осадков; температура ночью 3-9° мороза, в западных областях и на юге страны 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.

В столице 15 января ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег; 16 января ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Температура ночью 15 января 0-5° мороза, 16 января 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним: В ночь на 12 января в Украине значительно похолодало. В течение суток будет преобладать сухая погода с температурой 10-15° мороза.

Темы: погода
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