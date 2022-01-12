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Стало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА

Среда, 12 января 2022, 11:28
Претендент на должность Алексей Кулеба, фото КМДА

Если закон о столице будет полностью принят, то главным претендентом на должность главы Киевской городской госадминистрации называют Алексея Кулебу, первого замглавы КГГА.

Источник: собеседники Украинской правды в партии "Слуга народа"

Детали: По их информации, Кулеба является компромиссной фигурой между Офисом президента и нынешним главой администрации Виталием Кличко.

В то же время источники в СН признают, что принять закон во втором чтении будет достаточно проблематично из-за отсутствия голосов. К примеру, группа "За будущее" пока своих голосов не дает.

Справка: Кулеба является первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам полномочий самоуправления.

Как сообщает "Вечерний Киев", Кулебе 38 лет, в 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Кандидат наук по государственному управлению.

Работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве, занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского горсовета и советником гендиректора столичного КП "Плесо".

В 2018-2019 годах работал директором киевского ООО "Asper Эстейт", 2019-2020 годы – директор департамента городского благоустройства КГГА.

С начала 2021 года занимает нынешнюю должность.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКГГАКиевзаконодательствоСлуга народа


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