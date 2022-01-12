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Парламент Британії допитає прем’єра через скандал з локдаунною вечіркою

Середа, 12 січня 2022, 10:50

Прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону доведеться захищати своє крісло у парламенті після того, як стало відомо, що в його офіційній резиденції під час першого локдауну відбулася вечірка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Опозиційні законодавці закликали Джонсона піти у відставку, а деякі члени його Консервативної партії заявили, що він повинен піти з посади, якщо буде виявлено, що він порушив суворі заходи, запроваджені його урядом, щоб запобігти поширенню вірусу.

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Джонсон, який прийшов до влади в 2019 році на обіцянках забезпечити вихід Британії з Євросоюзу, поки що відмовлявся сказати, чи був він присутній на зібранні на Даунінг-стріт 20 травня 2020 року.

"Наразі його виживання висить на волосині", – сказав один з високопоставлених депутатів від консерваторів, висловлюючись на умовах анонімності через чутливість ситуації.

"Він повинен бути чесним. Зазвичай я вважаю, що варто вибачитися, і це вирішить проблему. Так більше продовжуватися не може", – сказав законодавець.

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Прем'єр-міністр і його партнерка Керрі начебто були разом з близько 40 співробітниками в саду на Даунінг-стріт після того, як його приватний секретар Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення і закликав "приносити власну випивку".

Речник Джонсона неодноразово відмовлявся коментувати деталі цього повідомлення.

У середу Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями.

Газети, у тому числі ті, які зазвичай дуже прихильно ставляться до Джонсона, попереджають, що якщо він не вирішить проблему, його позиція може стати хиткою.

Теми: Велика Британіякарантин
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