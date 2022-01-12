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Парламент Британии допросит премьера из-за скандала с локдаунной вечеринкой

Среда, 12 января 2022, 11:50

Премьер-министру Британии Борису Джонсону придется защищать свое кресло в парламенте после того, как стало известно, что в его официальной резиденции во время первого локдауна состоялась вечеринка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Оппозиционные законодатели призвали Джонсона уйти в отставку, а некоторые члены его Консервативной партии заявили, что он должен уйти с должности, если будет обнаружено, что он нарушил строгие меры, предпринятые его правительством, чтобы предотвратить распространение вируса.

Джонсон, пришедший к власти в 2019 году на обещаниях обеспечить выход Британии из Европейского Союза, пока отказывался сказать, присутствовал ли он на собрании на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года.

"Пока его выживание висит на волоске", - сказал один из высокопоставленных депутатов от консерваторов, высказываясь на условиях анонимности из-за чувствительности ситуации.

"Он должен быть честным. Обычно я считаю, что следует принести свои извинения, и это решит проблему. Так больше продолжаться не может", – сказал законодатель.

Премьер-министр и его партнерша Керри вроде бы были вместе с около 40 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит после того, как его частный секретарь Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения и призвал "приносить свою выпивку".

Спикер Джонсона неоднократно отказывался комментировать детали этого сообщения.

В среду Джонсон предстанет перед парламентом, и единственный вопрос, который сейчас интересует депутатов, состоит в том, был ли он на вечеринке с напитками.

Газеты, в том числе обычно очень благосклонные к Джонсону, предупреждают, что если он не решит проблему, его позиция может стать неустойчивой.

Темы: Британиякарантин
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