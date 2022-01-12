Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Латвії вважає практично немислимою війну Росії з НАТО

Середа, 12 січня 2022, 11:21

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що війна Росії з НАТО практично немислима.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Оцінюючи американсько-російські переговори, прем'єр-міністр наголосив, що перший позитивний результат – переговори відбулися. У цих переговорах позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але водночас чітко проглядає агресивна російська риторика, пояснив Каріньш.

Реклама:

"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас", – сказав політик.

Він заявив, що Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до її складу, а також, де НАТО може розміщувати війська.

На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш визнав, що найгіршим сценарієм є війна.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо буде війна, то НАТО готовий", – сказав політик, наголосивши, що війна Росії з альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна.

Як повідомлялося раніше, Росії та США на переговорах у Женеві не вдалося досягти прогресу щодо питання, яке Москва вважає ключовим для національної безпеки – про нерозширення НАТО.

12 січня відбувається зустріч Ради Росія-НАТО, де Москва також представляє свої вимоги.

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

Теми: НАТОЛатвіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: