Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Латвии считает практически немыслимой войну России с НАТО

Среда, 12 января 2022, 11:21

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что война России с НАТО практически немыслима.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Оценивая американо-российские переговоры, премьер-министр подчеркнул, что первый положительный результат – переговоры состоялись. На этих переговорах позиция США состоит в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время четко просматривается агрессивная российская риторика, пояснил Кариньш.

Реклама:

"Хорошая новость состоит в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", – сказал политик.

Он заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кариньш признал, что худшим сценарием является война.

ВИДЕО ДНЯ

"Если будет война, то НАТО готов", – сказал политик, подчеркнув, что война России с Альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война.

Как сообщалось ранее, России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса в вопросе, который Москва считает ключевым для своей национальной безопасности – о нерасширении НАТО.

12 января проходит встреча Совета Россия-НАТО, где Москва также представляет свои требования.

О подготовке к встрече Совета Россия-НАТО смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

Темы: НАТОЛатвияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: