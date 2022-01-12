Премьер Латвии считает практически немыслимой войну России с НАТО

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что война России с НАТО практически немыслима.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Оценивая американо-российские переговоры, премьер-министр подчеркнул, что первый положительный результат – переговоры состоялись. На этих переговорах позиция США состоит в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время четко просматривается агрессивная российская риторика, пояснил Кариньш.

"Хорошая новость состоит в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", – сказал политик.

Он заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кариньш признал, что худшим сценарием является война.

"Если будет война, то НАТО готов", – сказал политик, подчеркнув, что война России с Альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война.

Как сообщалось ранее, России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса в вопросе, который Москва считает ключевым для своей национальной безопасности – о нерасширении НАТО.

12 января проходит встреча Совета Россия-НАТО, где Москва также представляет свои требования.

О подготовке к встрече Совета Россия-НАТО смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?