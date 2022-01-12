Росія на окупованих нею територіях навчає військових "нових способів тактичних дій"

Росія вивела 10 тисяч військових на загальновійськові полігони, а також на полігони окупованих нею територій України та Грузії для проведення занять із бойової підготовки.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "Бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 20 загальновійськових полігонах".

Деталі: Повідомляється, що заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін організовані на полігонах у Волгоградській, Астраханській, Ростовській областях, на Ставропіллі, у Чеченській Республіці, у Карачаєво-Черкесії, в Інгушетії, у Дагестані, на Кубані.

А також на штатних полігонах Вірменії та в окупованих Абхазії, Південній Осетії та Криму.

У Міноборони РФ зазначили, що батальйонні тактичні групи освоять "нові способи тактичних дій у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний та снайперський".

А командири підрозділів освоїть "способи контрснайперської та контрбатарейної боротьби із застосуванням автомобільної та броньованої техніки, оснащеної стрілецькою зброєю підвищеної потужності, у тому числі мінометами".