Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия на оккупированных ею территориях учит военных "новым способам тактических действий"

Среда, 12 января 2022, 13:03
Фото structure.mil.ru

Россия вывела 10 тысяч военных на общевойсковые полигоны, а также на полигоны оккупированных ею территорий Украины и Грузии для проведения занятий по боевой подготовке.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах".

Детали: Сообщается, что занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкессии, Ингушетии, в Дагестане, на Кубани.

А также на штатных полигонах Армении и в оккупированных Абхазии, Южной Осетии и Крыму.

В Минобороны РФ отметили, что батальонные тактические группы освоят "новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский".

А командиры подразделений освоят "способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами".

Украинская правда
Темы: РосcияармияКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоПорошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет

Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

Все новости...
Росcия
Премьер Латвии считает практически немыслимой войну России с НАТО
Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев – омбудсмен
США работают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2" – Нуланд
Последние новости
06:26
фото, видеоПорошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет
04:44
фотоДжокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
03:59
Северная Корея снова испытывает ракеты
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
Все новости...