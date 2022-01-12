Россия на оккупированных ею территориях учит военных "новым способам тактических действий"

Россия вывела 10 тысяч военных на общевойсковые полигоны, а также на полигоны оккупированных ею территорий Украины и Грузии для проведения занятий по боевой подготовке.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах".

Детали: Сообщается, что занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкессии, Ингушетии, в Дагестане, на Кубани.

А также на штатных полигонах Армении и в оккупированных Абхазии, Южной Осетии и Крыму.

В Минобороны РФ отметили, что батальонные тактические группы освоят "новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский".

А командиры подразделений освоят "способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами".