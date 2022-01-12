ЄС і США підтвердили готовність покарати РФ за агресію перед ключовою зустріччю з НАТО

Євросоюз і Сполучені Штати підтвердили, що готові накласти серйозне покарання на Росію в разі подальшої агресії проти України.

Про це йшлося на зустрічі у серед між генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно і заступницею держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС.

Санніно і Шерман зустрілися у Брюсселі для обговорення воєнного нарощення Росії в Україні та біля її кордонів та дипломатичних зусиль у зв'язку з діями Росії.

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"​​Генеральний секретар Санніно та заступниця держсекретаря Шерман наголосили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну.

Вони обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після поданих Російською Федерацією пропозицій щодо забезпечення безпеки в Європі", - сказано у заяві.

Санніно і Шерман також підтвердили підтримку ЄС та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод.

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Цього тижня у європейських столицях відбувається серія переговорів країн заходу з Росією щодо безпекових ультиматумів Кремля, які включають вимогу не приймати Україну в НАТО.

12 січня в Брюсселі відбувається ключова зустріч Ради Росія-НАТО. Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?