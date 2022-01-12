ЕС и США подтвердили готовность наказать РФ за агрессию перед ключевой встречей с НАТО

Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили, что готовы наложить серьезное наказание на Россию в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом говорилось на встрече между генеральным секретарем Европейской службы внешней деятельности Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

Саннино и Шерман встретились в Брюсселе для обсуждения военного наращивания России в Украине и у ее границ и дипломатических усилий в связи с действиями России.

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Генеральный секретарь Саннино и заместитель госсекретаря Шерман подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену.

Они обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после поданных Российской Федерацией предложений по обеспечению безопасности в Европе, говорится в заявлении.

Саннино и Шерман также подтвердили поддержку ЕС и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений.

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