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Німеччина не виключає закриття Telegram - глава МВС

Середа, 12 січня 2022, 14:29
Німеччина не виключає закриття Telegram - глава МВС
фото Getty Images

Німеччина може закрити Telegram, якщо сервіс обміну повідомленнями, популярний серед ультраправих груп та людей, які виступають проти коронавірусних обмежень, продовжить порушувати закони країни.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Файзер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми не можемо виключати цього як такого. Проте відключення було б дуже серйозним кроком і останньою опцією. Відтак всі інші варіанти мають бути перед цим визнані безуспішними", - сказала Файзер.

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За її словами, попередні заходи, у тому числі попереджувальний лист Міністерства юстиції, ні до чого не призвели.

Закон про забезпечення вимог до мережі Інтернет зобов'язує провайдерів соціальних мереж швидко видаляти явно незаконний контент після подання скарги. "Я думаю, що це один із найважливіших моментів для забезпечення дотримання закону тут", - сказала міністр.

Файзер прагне європейського рішення, щоб змусити Telegram співпрацювати. "Сьогодні Telegram у Дубаї, завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам потрібно багато сил, щоб забезпечити дотримання закону. Як німецька національна держава, ми не можемо зробити це наодинці", - сказала вона.

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Теми: Німеччинасоцмережі
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