Германия не исключает закрытия Telegram – глава МВД

Германия может закрыть Telegram, если сервис обмена сообщениями, популярный среди ультраправых групп и людей, выступающих против коронавирусных ограничений, продолжит нарушать законы страны.

Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы не можем исключать этого как такового. Однако отключение было бы очень серьезным шагом и последней опцией. Следовательно, все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными", - сказала Файзер.

По ее словам, предыдущие меры, в том числе предупредительное письмо Министерства юстиции, ни к чему не привели.

Закон об обеспечении требований к сети Интернет обязывает провайдеров социальных сетей быстро удалять заранее незаконный контент после подачи жалобы. "Я думаю, что это один из важнейших моментов для обеспечения соблюдения закона здесь", – сказала министр.

Файзер стремится к европейскому решению, чтобы заставить Telegram сотрудничать. "Сегодня Telegram в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это наедине", - сказала она.