Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия не исключает закрытия Telegram – глава МВД

Среда, 12 января 2022, 14:29
Германия не исключает закрытия Telegram – глава МВД
фото Getty Images

Германия может закрыть Telegram, если сервис обмена сообщениями, популярный среди ультраправых групп и людей, выступающих против коронавирусных ограничений, продолжит нарушать законы страны.

Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы не можем исключать этого как такового. Однако отключение было бы очень серьезным шагом и последней опцией. Следовательно, все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными", - сказала Файзер.

Реклама:

По ее словам, предыдущие меры, в том числе предупредительное письмо Министерства юстиции, ни к чему не привели.

Закон об обеспечении требований к сети Интернет обязывает провайдеров социальных сетей быстро удалять заранее незаконный контент после подачи жалобы. "Я думаю, что это один из важнейших моментов для обеспечения соблюдения закона здесь", – сказала министр.

Файзер стремится к европейскому решению, чтобы заставить Telegram сотрудничать. "Сегодня Telegram в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это наедине", - сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Германиясоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: