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НАТО відхилив вимоги Росії щодо нерозширення

Середа, 12 січня 2022, 14:54
НАТО відхилив вимоги Росії щодо нерозширення
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі у середу.

За його словами, Росія на зустріч підняла пропозиції, які вона опублікувала в грудні, стосовно її безпекових ультиматумів. 

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"Вони включають вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості", - заявив Єнс Столтенберг.

За його словами, союзники підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного, зокрема це стосуються присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

Водночас Росія і НАТО виразили готовність до діалогу та вивчення можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що союзники готові розглянути конкретні пропозиції для пошуку конструктивних рішень. 

Як повідомлялося, заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах, зазначила після зустрічі, що заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

ВІДЕО ДНЯ

Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

Теми: НАТОРосіяУкраїна
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