НАТО отклонил требования России о нерасширении
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.
По его словам, Россия на встрече подняла предложения, которые она опубликовала в декабре, относительно ее ультиматумов в сфере безопасности.
По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга, в частности, это касается присутствия войск НАТО в восточной части Альянса.
В то же время Россия и НАТО выразили готовность к диалогу и изучению возможности проведения следующих встреч, сказал генсек.
Как сообщалось, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах, отметила после встречи, что заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.
О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?