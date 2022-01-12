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НАТО отклонил требования России о нерасширении

Среда, 12 января 2022, 15:54
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

По его словам, Россия на встрече подняла предложения, которые она опубликовала в декабре, относительно ее ультиматумов в сфере безопасности.

"Они включают требования не принимать никаких новых членов в НАТО и вывести силы с территорий восточных союзников. Союзники, со своей стороны, подтвердили свою политику открытых дверей и право каждого государства выбирать собственные договоренности", - заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга, в частности, это касается присутствия войск НАТО в восточной части Альянса.

В то же время Россия и НАТО выразили готовность к диалогу и изучению возможности проведения следующих встреч, сказал генсек.

Столтенберг отметил, что союзники готовы рассмотреть конкретные предложения по поиску конструктивных решений.

Как сообщалось, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах, отметила после встречи, что заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

Темы: НАТОРосcияУкраина
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