У НАТО відповіли на звинувачення РФ про "загрозу від України"

Україна не становить загрози для Росії і нинішня криза із нарощуванням військ на кордоні створена саме Москвою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Україна – суверенна країна. Україна має право на самозахист. Україна – не загроза для Росії. Росія має найбільшу армію в Європі, це ядерна держава, яка активно інвестую у військові засоби. І Росія вже використовувала військову силу проти України раніше. У 2014 році Росія окупувала Крим і вона контролює сепаратистів на Донбасі", - сказав Столтенберг.

Столтенберг відповідав на запитання кореспондентки кремлівського телеканалу "Росія-1", яка висловила сумнів у потребі для НАТО надавати безпекову підтримку Україні.

Він наголосив, що ситуація якраз виглядає навпаки від того, як її показує Росія.

"Росія є агресором, вона використовувала і продовжує використовувати силу проти України. І Росія нарощує військову міць на кордоні. Цю кризу створила Росія, тому дуже важливо, що вони пішли на деескалацію", - сказав генсек.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Як повідомлялося, заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах, зазначила після зустрічі, що заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?