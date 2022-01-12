В Одесі "замінували" центральну ялинку

Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про замінування ялинки у центрі міста.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Поліція отримала інформацію про "мінування" ялинки в центрі Одеси.

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1.

На місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо: 12 січня через анонімні дзвінки про мінування у Києві закрили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна".