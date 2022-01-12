В Одессе "заминировали" центральную елку
Среда, 12 января 2022, 16:19
Одесские полицейские проверяют сообщения о заминировании елки в центре города.
Источник: полиция Одесщины
Детали: Полиция получила информацию о "минировании" елки в центре Одессы. 12 января к правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1.
Реклама:
На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Напомним: 12 января из-за анонимных звонков о минировании в Киеве закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" и "Театральная".
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда