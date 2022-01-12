У Криму "суд" виділив по 15 хвилин на розгляд скарг кримських татар, усі відхилені – правозахисники

Так званий окупаційний "Верховний суд Республіки Крим" розглянув апеляційні скарги кримських татар на ухвалу судів Сімферополя. Усі скарги залишилися без задоволення.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Зазначається, що кожне слухання спочатку було призначено 15 хвилин. Громадський захисник стверджував, що за такий час неможливо розглянути справу, тож процеси трохи затягнулися. При цьому повідомляється, що суддя неодноразово підганяла та не давала домовити.

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За підсумками четверо кримських татар оштрафовані на 10 тисяч рублів за участь у "масових зборах", ще один – на 15 тисяч.

Ці рішення оскаржать до ЄСПЛ.