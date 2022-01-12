В Крыму "суд" выделил по 15 минут на рассмотрение жалоб крымских татар, все отклонены – правозащитники

Так называемый оккупационный "Верховный суд Республики Крым" рассмотрел апелляционные жалобы крымских татар на постановление судов Симферополя. Все жалобы остались без удовлетворения.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Отмечается, что на каждое слушание изначально было назначено 15 минут. Общественный защитник утверждал, что за такое время невозможно рассмотреть дело, поэтому процессы немного затянулись. При этом сообщается, что судья неоднократно торопила сторону и не давала договорить.

По итогу четыре крымских татара оштрафованы на 10 тысяч рублей за участие в "массовых собраниях", еще один – на 15 тысяч.

Эти решения обжалуют в ЕСПЧ.