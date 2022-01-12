Зеленський хоче, щоб обмеження олігархів поширювалися й за кордоном

Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова Малюськи: "Одне з завдань, яке поставив президент на останньому засіданні РНБО – це відпрацювати механізм взаємодії з нашими міжнародними та іноземними партнерами з тим, щоб статус цей олігарха та обмеження не залишалися виключно в межах нашої країни.

Реклама:

Тобто, щоб наші партнери також реагували, так само встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном. Ми над цим будемо працювати".

Деталі: Малюська очікує, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

Але влада хоче, щоб це було правильно та юридично врегульовано.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Від любові до імпічменту. Як відбувається деолігархізація від Зеленського