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Зеленський хоче, щоб обмеження олігархів поширювалися й за кордоном

Середа, 12 січня 2022, 23:22
фото: дмитро ларін, уп

Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова Малюськи: "Одне з завдань, яке поставив президент на останньому засіданні РНБО – це відпрацювати механізм взаємодії з нашими міжнародними та іноземними партнерами з тим, щоб статус цей олігарха та обмеження не залишалися виключно в межах нашої країни.

Тобто, щоб наші партнери також реагували, так само встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном. Ми над цим будемо працювати".

Деталі: Малюська очікує, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

Але влада хоче, щоб це було правильно та юридично врегульовано.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийолігархиМалюська
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