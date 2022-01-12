Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский хочет, чтобы ограничения олигархов распространялись и за границей

Среда, 12 января 2022, 22:22
Зеленский хочет, чтобы ограничения олигархов распространялись и за границей
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь Малюськи: "Одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании СНБО – это отработать механизм взаимодействия с нашими международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус этого олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны.

Реклама:

То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом. Мы над этим будем работать".

Детали: Малюська ожидает, что статус олигарха "автоматом" приведет к препятствиям ведения бизнеса за рубежом.

Но власти хотят, чтобы это было правильно и юридически урегулировано.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: От любви до импичмента. Как происходит деолигархизация от Зеленского

Украинская правда
Темы: ЗеленскийолигархиМалюська
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: