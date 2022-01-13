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В Україну заборонили ввозити 3 дитячі книжки з Росії

Четвер, 13 січня 2022, 00:34
фото: pixabay

Держкомітет з питань телебачення та радіомовлення заборонив ввозити в Україну три дитячі книжки російського видавництва через пропаганду.

Джерело: пресслужба Держкомтелерадіо

Дослівно: "Дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" розраховані на найменших читачів.

Відповідно мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму".

Деталі: Відмову видали на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

На думку експертів, ці книжки – яскравий приклад російської пропаганди, яка "ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до воєн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу".

З 2017 року Держкомтелерадіо надало 5 061 відмов у видачі дозволів та анулювало 2 227 виданих раніше дозволів.

Зокрема, 350 відмов у видачі дозволів на ввезення з Росії 1 742 500 примірників пропагандистських видань.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосія


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