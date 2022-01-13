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В Украину запретили ввозить 3 детские книги из России

Четверг, 13 января 2022, 00:34
фото: pixabay

Госкомитет по телевидению и радиовещанию запретил ввозить в Украину три детские книги российского издательства из-за пропаганды.

Источник: прессслужба Госкомтелерадио

Дословно: "Детские книги российского издательства "Издательский дом", "Проф-Пресс", "Стихи о машинах малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей.

Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима".

Детали: Отказ был выдан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

По мнению экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая "ставит целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые развязывает Россия против других стран мира".

С 2017 года Госкомтелерадио предоставило 5 061 отказов в выдаче разрешений и аннулировало 2 227 выданных ранее разрешений.

В частности, 350 отказов в выдаче разрешений на ввоз из России 1 742 500 экземпляров пропагандистских изданий.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcия


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