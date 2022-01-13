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Клієнтів одного з банків попередили про шахраїв: виманюють гроші під виглядом казино

Четвер, 13 січня 2022, 00:25
Клієнтів одного з банків попередили про шахраїв: виманюють гроші під виглядом казино
фото: FB Олега Гороховського

У Monobank попередили про шахраїв, які під виглядом платформ нібито банку виманюють гроші у клієнтів.

Джерело: Facebook-сторінка одного із співзасновників банку Олега Гороховського

Пряма мова: "У зв'язку з численними запитами хочу застерегти клієнтів від втрати грошей.

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Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино.

Будь ласка, не ведіть цих аферистів. Наша РБ із правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв, але вони з'являються як гриби після дощу".

Деталі: Крім того, він повідомив, що monopizza, monoтаксі, морозиво Mono не мають жодного стосунку до банку.

ВІДЕО ДНЯ

Гороховський закликав бойкотувати "неприкриту крадіжку" логотипу банку.

Українська правда
Теми: банкигрошіУкраїна
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