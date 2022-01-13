Клиентов одного из банков предупредили о мошенниках: выманивают деньги под видом казино

В Monobank предупредили о мошенниках, которые под видом платформ якобы банка выманивают деньги у клиентов.

Источник: Facebook-страница одного из соучредителей банка Олега Гороховского

Прямая речь: "В связи с многочисленными запросами хочу обезопасить клиентов от потери денег.

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Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино.

Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов. Наша СБ с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих жуликов, но они появляются как грибы после дождя".

Детали: Кроме того, он сообщил, что monopizza, monoтакси, мороженое Mono не имеют никакого отношения к банку.

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Гороховский призвал бойкотировать "неприкрытое воровство" логотипа банка.