Клиентов одного из банков предупредили о мошенниках: выманивают деньги под видом казино
Четверг, 13 января 2022, 00:25
В Monobank предупредили о мошенниках, которые под видом платформ якобы банка выманивают деньги у клиентов.
Источник: Facebook-страница одного из соучредителей банка Олега Гороховского
Прямая речь: "В связи с многочисленными запросами хочу обезопасить клиентов от потери денег.
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Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино.
Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов. Наша СБ с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих жуликов, но они появляются как грибы после дождя".
Детали: Кроме того, он сообщил, что monopizza, monoтакси, мороженое Mono не имеют никакого отношения к банку.
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Гороховский призвал бойкотировать "неприкрытое воровство" логотипа банка.
Украинская правда