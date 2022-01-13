РФ звинуватили у діях, що призвели до зростання цін на енергію у Швеції
Четвер, 13 січня 2022, 02:26
Шведський міністр енергетики Хашаяр Фарманбар заявив, що дії Росії на європейському ринку енергетики – одна з причин, через які шведи зіштовхнулися із зростанням цін на енергію.
Джерело: Bloomberg
Пряма мова: "Наші шведські споживачі не повинні були настільки постраждати, зокрема через поведінку Росії на європейському енергетичному ринку".
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Деталі: Про це шведський міністр заявив на брифінгу у середу.
Зазначається, що шведському уряду довелося виділити 664 мільйони доларів, щоб зменшити вплив різкого зростання рахунків за електроенергію.