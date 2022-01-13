Швеция обвинила РФ в действиях, которые привели к росту цен на энергию в их стране
Четверг, 13 января 2022, 03:26
Шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что действия России на европейском рынке энергетики - одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.
Источник: Bloomberg
Прямая речь: "Наши шведские потребители не должны были пострадать в такой степени, в том числе из-за поведения России на европейском энергетическом рынке".
Детали: Об этом шведский министр заявил на брифинге в среду.
Отмечается, что шведскому правительству пришлось выделить 664 миллиона долларов, чтобы уменьшить влияние резкого роста счетов за электроэнергию.