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Швеция обвинила РФ в действиях, которые привели к росту цен на энергию в их стране

Четверг, 13 января 2022, 03:26
фото: pixabay

Шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что действия России на европейском рынке энергетики - одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.

Источник: Bloomberg

Прямая речь: "Наши шведские потребители не должны были пострадать в такой степени, в том числе из-за поведения России на европейском энергетическом рынке".

Детали: Об этом шведский министр заявил на брифинге в среду.

Отмечается, что шведскому правительству пришлось выделить 664 миллиона долларов, чтобы уменьшить влияние резкого роста счетов за электроэнергию.

Темы: ШвецияценыРосcия


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