У США через корозію із труби витекло понад 1,1 мільйона літрів дизпалива

Внаслідок прориву трубопроводу в США розлилося понад 1,1 мільйона літрів дизельного палива, внаслідок чого загинули тисячі риб та тварин.

Джерело: Associated Press

Дослівно: "Трубопровід розірвало та пролилося понад 1,1 мільйона літрів дизельного палива неподалік Нового Орлеана після того, як оператор відклав необхідний ремонт".

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Деталі: Велика частина палива вилилася в два штучні водоймища і тисячі риб, птахів та інших тварин було вбито.

Представник департаменту дикої природи та рибальства Луїзіани зазначив, що в результаті розливу загинуло 2300 риб та понад 100 інших тварин, у тому числі 39 змій, 32 птахи, кілька вугрів та блакитний краб.

Близько 130 тварин - 72 алігатори, 23 птахи, 20 змій і 12 черепах - були відловлені для реабілітації.

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Власник трубопроводу заявив, що 1,2 мільйона галонів палива з невеликою кількістю води було вилучено, переважно з ставків.

Роботи з очищення продовжуються.

Зазначається, що перевірка 42-річного трубопроводу Meraux Pipeline більш ніж роком раніше, у жовтні 2020 року, виявила зовнішню корозію вздовж 7-метрової ділянки труби на тому ж місці, де стався розлив.

Розлите паливо також забруднило ґрунт у зоні біля виходу із затоки річки Міссісіпі.