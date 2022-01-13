Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США из-за коррозии из трубы вытекло более 1,1 миллиона литров дизтоплива

Четверг, 13 января 2022, 04:51
фото: pixabay

В результате прорыва трубопровода в США разлилось более 1,1 миллиона литров дизельного топлива в результате которого погибли тысячи рыб и животных. 

Источник: Associated Press

Дословно: "Трубопровод разорвало и пролилось более 1,1 миллиона литров дизельного топлива недалеко от Нового Орлеана после того, как оператор отложил необходимый ремонт".

Детали: Большая часть топлива вылилась в два искусственных водоема и тысячи рыб, птиц и других животных были убиты.

Представитель департамента дикой природы и рыболовства Луизианы отметил, что в результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб.

Около 130 животных — 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах — были отловлены для реабилитации.

Владелец трубопровода заявил, что 1,2 миллиона галлонов топлива с небольшим количеством воды были извлечены, в основном из прудов.

Работы по очистке продолжаются.

Отмечается, что проверка 42-летнего трубопровода Meraux Pipeline более чем годом ранее, в октябре 2020 года, выявила внешнюю коррозию вдоль 7-метрового участка трубы на том же месте, где произошел разлив.

Разлитое топливо также загрязнило почву в зоне возле выхода из залива реки Миссисипи.

Украинская правда
Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Британия предоставит Украине противотанковое вооружение

Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации

Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt

Все новости...
США
Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"
Цены на нефть самые высокие за два месяца из-за низких запасов в США
Подержанные авто и нефть: годовая инфляция в США достигла рекорда за 39 лет
Последние новости
01:01
"Они испугались": Порошенко прокомментировал заседание суда
00:25
После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли
23:31
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову
23:04
США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ
22:43
После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января
21:46
обновлено 19:15За вечер "минируют" третью станцию киевского метро
21:35
Британия предоставит Украине противотанковое вооружение
21:06
Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине
20:55
ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины
20:49
ВИДЕОСемья зама Баканова владеет недвижимостью и автомобилями на 1 млн долларов – СМИ
Все новости...