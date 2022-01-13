В США из-за коррозии из трубы вытекло более 1,1 миллиона литров дизтоплива

В результате прорыва трубопровода в США разлилось более 1,1 миллиона литров дизельного топлива в результате которого погибли тысячи рыб и животных.

Источник: Associated Press

Дословно: "Трубопровод разорвало и пролилось более 1,1 миллиона литров дизельного топлива недалеко от Нового Орлеана после того, как оператор отложил необходимый ремонт".

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Детали: Большая часть топлива вылилась в два искусственных водоема и тысячи рыб, птиц и других животных были убиты.

Представитель департамента дикой природы и рыболовства Луизианы отметил, что в результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб.

Около 130 животных — 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах — были отловлены для реабилитации.

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Владелец трубопровода заявил, что 1,2 миллиона галлонов топлива с небольшим количеством воды были извлечены, в основном из прудов.

Работы по очистке продолжаются.

Отмечается, что проверка 42-летнего трубопровода Meraux Pipeline более чем годом ранее, в октябре 2020 года, выявила внешнюю коррозию вдоль 7-метрового участка трубы на том же месте, где произошел разлив.

Разлитое топливо также загрязнило почву в зоне возле выхода из залива реки Миссисипи.