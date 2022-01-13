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Син королеви Британії може постати перед судом через звинувачення у зґвалтуванні

Четвер, 13 січня 2022, 05:56
фото: GETTY Images

Федеральний суддя в Нью-Йорку відмовився відхилити позов проти сина королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принца Ендрю, який подала Вірджинія Джуффре.

Джерело: CNN

Деталі: Джуффре стверджує, що її продали королівській сім'ї з метою сексуальної експлуатації, коли вона була неповнолітньою.

Суддя США в ухвалі написав, що "скарга пані Джуффре не є ні "нерозбірливою", ні "розпливчастою", ні "двозначною".

Зокрема, жінка стверджує, що покійний фінансист Джеффрі Епштейн продав її і змусив займатися сексом зі своїми друзями, включаючи принца, і що Ендрю знав, що на той час вона була неповнолітньою (17 років).

Вона стверджує, що принц зґвалтував її на приватному острові Епштейна на Віргінських островах США, у його особняку на Манхеттені та у будинку його колишньої подруги Гіслен Максвелл у Лондоні.

Принц Ендрю відкинув звинувачення та відхилив позов.

Звинувачення на адресу 61-річного принца заплямували його репутацію і наприкінці 2019 року він відмовився від королівських обов'язків.

Позов Джуффре до принца Ендрю - цивільний. Федеральний суд Мангеттену взяв його до розгляду влітку минулого року.

Якщо справу не буде врегульовано, принц може постати перед судом у період з вересня до грудня 2022 року.

Українська правда
Теми: БританіяВелика Британія
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