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Сын королевы Британии может предстать перед судом из-за обвинений в изнасиловании

Четверг, 13 января 2022, 05:56
фото: GETTY Images

Федеральный судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск против сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, который подала Вирджиния Джуффре.

Источник: CNN

Детали: Джуффре утверждает, что ее продали королевской семье в целях сексуальной эксплуатации, когда она была несовершеннолетней.

Судья США в постановлении написал, что "жалоба госпожи Джуффре не является ни "неразборчивой", ни "расплывчатой", ни "двузначной".

В частности, женщина утверждает, что усопший финансист Джеффри Эпштейн продал ее и заставил заниматься сексом со своими друзьями, включая принца, и что Эндрю знал, что в то время она была несовершеннолетней (17 лет).

Она утверждает, что принц изнасиловал ее на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США, в его особняке на Манхэттене и в доме его бывшей подруги Гислен Максвелл в Лондоне.

Принц Эндрю отверг обвинения и отклонил иск.

Обвинения в адрес 61-летнего принца запятнали его репутацию и в конце 2019 года он отказался от королевских обязанностей.

Иск Джуффре к принцу Эндрю – гражданский. Федеральный суд Мангеттена принял его к рассмотрению летом прошлого года.

Если дело не будет урегулировано, принц может предстать перед судом в период с сентября по декабрь 2022 года.

Украинская правда
Темы: БританияВеликобритания


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