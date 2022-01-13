Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще 102,5 тисячі українців щепилися проти коронавірусу, 15 тисяч – втретє

Четвер, 13 січня 2022, 07:57
Ще 102,5 тисячі українців щепилися проти коронавірусу, 15 тисяч – втретє
Фото Дніпропетровської ОДА

12 січня в Україні 102 580 людей було вакциновано проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19.  

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В цю середу першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Реклама:

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 29 125 670 щеплень. щеплено 14 909 168 людей.

Першу дозу вакцини отримали вже 14 909 166 людей, дві дози – 14 152 238 людей, додаткову дозу – 8 088 людей (з ослабленим імунітетом), бустерну дозу – 56 178 людей (які пройшли базовий курс щонайменше півроку тому). 

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
вакцинація
У Пакистані судитимуть батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: