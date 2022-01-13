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Ще 102,5 тисячі українців щепилися проти коронавірусу, 15 тисяч – втретє

Четвер, 13 січня 2022, 08:57
Фото Дніпропетровської ОДА

12 січня в Україні 102 580 людей було вакциновано проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19.  

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В цю середу першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 29 125 670 щеплень. щеплено 14 909 168 людей.

Першу дозу вакцини отримали вже 14 909 166 людей, дві дози – 14 152 238 людей, додаткову дозу – 8 088 людей (з ослабленим імунітетом), бустерну дозу – 56 178 людей (які пройшли базовий курс щонайменше півроку тому). 

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019
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