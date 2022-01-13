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Еще 102,5 тысячи украинцев привились против коронавируса, 15 тысяч – в третий раз

Четверг, 13 января 2022, 07:57
Еще 102,5 тысячи украинцев привились против коронавируса, 15 тысяч – в третий раз
Фото Днепропетровской ОГА

12 января в Украине 102 580 человек были вакцинированы против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В эту среду первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

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С начала вакцинальной кампании сделано 29 125 670 прививок. привиты 14 909 168 человек.

Первую дозу вакцины получили уже 14 909 166 человек, две дозы – 14 152 238 человек, дополнительную дозу – 8 088 человек (с ослабленным иммунитетом), бустерную дозу – 56 178 человек (прошедших базовый курс не менее полугода назад).

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019
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