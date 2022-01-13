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США запровадили санкції через запуски ракет КНДР

Четвер, 13 січня 2022, 09:29

Адміністрація Джозефа Байдена в середу ввела свої перші санкції щодо програм озброєння Північної Кореї після серії запусків північнокорейських ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Санкції були спрямовані на шістьох північнокорейців, одного росіянина та на російську фірму, яка, за словами Вашингтона, відповідала за закупівлю товарів для програм з Росії та Китаю.

Міністерство фінансів США заявило, що ці кроки спрямовані як на запобігання просуванню програм Північної Кореї, так і на перешкоджання її спробам розповсюджувати технології виготовлення зброї.

Сполучені Штати також запропонували внести п'ятьох із цих осіб до чорного списку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що потребує консенсусної згоди комітету з санкцій щодо Північної Кореї, який складається з 15 членів.

Адміністрація президента США Джо Байдена безуспішно намагалася залучити Пхеньян до діалогу, щоб переконати його відмовитися від ядерних бомб і ракет після вступу на посаду в січні минулого року.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими продовженню дипломатії з Північною Кореєю.

"Те, що ми бачили останніми днями... лише підкреслює нашу віру в те, що якщо ми хочемо досягти прогресу, нам потрібно буде брати участь у цьому діалозі", – сказав він на регулярному брифінгу.

Міністерство фінансів заявило, що санкції були введені після шести запусків балістичних ракет Північної Кореї з вересня, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.

Теми: санкціїСШАКНДР
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