Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США запровадили санкції через запуски ракет КНДР

Четвер, 13 січня 2022, 08:29

Адміністрація Джозефа Байдена в середу ввела свої перші санкції щодо програм озброєння Північної Кореї після серії запусків північнокорейських ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Санкції були спрямовані на шістьох північнокорейців, одного росіянина та на російську фірму, яка, за словами Вашингтона, відповідала за закупівлю товарів для програм з Росії та Китаю.

Реклама:

Міністерство фінансів США заявило, що ці кроки спрямовані як на запобігання просуванню програм Північної Кореї, так і на перешкоджання її спробам розповсюджувати технології виготовлення зброї.

Сполучені Штати також запропонували внести п'ятьох із цих осіб до чорного списку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що потребує консенсусної згоди комітету з санкцій щодо Північної Кореї, який складається з 15 членів.

Адміністрація президента США Джо Байдена безуспішно намагалася залучити Пхеньян до діалогу, щоб переконати його відмовитися від ядерних бомб і ракет після вступу на посаду в січні минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими продовженню дипломатії з Північною Кореєю.

"Те, що ми бачили останніми днями... лише підкреслює нашу віру в те, що якщо ми хочемо досягти прогресу, нам потрібно буде брати участь у цьому діалозі", – сказав він на регулярному брифінгу.

Міністерство фінансів заявило, що санкції були введені після шести запусків балістичних ракет Північної Кореї з вересня, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.

Теми: санкціїСШАКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
санкції
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: