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США ввели санкции из-за запусков ракет КНДР

Четверг, 13 января 2022, 09:29

Администрация Джозефа Байдена в среду ввела свои первые санкции против программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Санкции были направлены на шесть северокорейцев, одного россиянина и на российскую фирму, которая, по словам Вашингтона, отвечала за закупку товаров для программ из России и Китая.

Министерство финансов США заявило, что эти шаги направлены как на предотвращение продвижения программ Северной Кореи, так и на препятствование ее попыткам распространять технологии изготовления оружия.

Соединенные Штаты также предложили внести пятерых из этих лиц в черный список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, требующий консенсусного согласия комитета по санкциям в отношении Северной Кореи, состоящего из 15 членов.

Администрация президента США Джо Байдена безуспешно пыталась вовлечь Пхеньян в диалог, чтобы убедить его отказаться от ядерных бомб и ракет после вступления в должность в январе прошлого года.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты остаются преданными продолжению дипломатии с Северной Кореей.

"То, что мы видели в последние дни... только подчеркивает нашу веру в то, что если мы хотим добиться прогресса, нам нужно будет участвовать в этом диалоге", – сказал он на регулярном брифинге.

Министерство финансов заявило, что санкции были введены после шести запусков баллистических ракет Северной Кореи с сентября, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.

Темы: санкцииСШАКНДР


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