Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США ввели санкции из-за запусков ракет КНДР

Четверг, 13 января 2022, 08:29

Администрация Джозефа Байдена в среду ввела свои первые санкции против программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Санкции были направлены на шесть северокорейцев, одного россиянина и на российскую фирму, которая, по словам Вашингтона, отвечала за закупку товаров для программ из России и Китая.

Реклама:

Министерство финансов США заявило, что эти шаги направлены как на предотвращение продвижения программ Северной Кореи, так и на препятствование ее попыткам распространять технологии изготовления оружия.

Соединенные Штаты также предложили внести пятерых из этих лиц в черный список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, требующий консенсусного согласия комитета по санкциям в отношении Северной Кореи, состоящего из 15 членов.

Администрация президента США Джо Байдена безуспешно пыталась вовлечь Пхеньян в диалог, чтобы убедить его отказаться от ядерных бомб и ракет после вступления в должность в январе прошлого года.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты остаются преданными продолжению дипломатии с Северной Кореей.

"То, что мы видели в последние дни... только подчеркивает нашу веру в то, что если мы хотим добиться прогресса, нам нужно будет участвовать в этом диалоге", – сказал он на регулярном брифинге.

Министерство финансов заявило, что санкции были введены после шести запусков баллистических ракет Северной Кореи с сентября, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.

Темы: санкцииСШАКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: