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Міноборони РФ заявило про підготовку виведення сил ОДКБ з Казахстану

Четвер, 13 січня 2022, 10:07
російські військові сил ОДКБ. фото Міноборони РФ

Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану. 

Повідомлення російського міністерства цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У заяві сказано, що підрозділи колективних "миротворчих" сил ОДКБ, які виконали поставлені завдання, "приступають до підготовки техніки та матеріальних засобів для завантаження в літаки Військово-транспортної авіації ВКС Росії та повернення до пунктів постійної дислокації".

Наголошується, що повернення військ до своїх країн буде організовано у взаємодії з казахстанською стороною.

В Міноборони РФ додали, що "миротворці" ОДКБ наразі передають силовикам Казахстану охорону ключових об'єктів країни.

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

В ОДКБ заявили, що на території Казахстану перебували понад 2000 військовослужбовців країн організації.

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

Днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

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Теми: КазахстанРосія
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