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Минобороны РФ заявило о подготовке к выводу сил ОДКБ из Казахстана

Четверг, 13 января 2022, 09:07
Минобороны РФ заявило о подготовке к выводу сил ОДКБ из Казахстана
российские военные сил ОДКБ. фото Минобороны РФ

Минобороны России в четверг заявило о подготовке вывода сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

Сообщения российского министерства цитирует агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

В заявлении говорится, что подразделения коллективных "миротворческих" сил ОДКБ, которые выполнили поставленные задачи, "приступают к подготовке техники и материальных средств для погрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращению к пунктам постоянной дислокации".

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Отмечается, что возвращение войск в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

В Минобороны РФ добавили, что "миротворцы" ОДКБ сейчас передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

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В ОДКБ заявили, что на территории Казахстана находилось более 2000 военнослужащих стран организации.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в состав контингента ОДКБ "вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт".

На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности в стране и анонсировал начало вывода сил 13 января.

Подробнее о событиях в Казахстане можно почитать в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Также на эту тему можно посмотреть новое видео на ЕвроПравде.

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Темы: КазахстанРосcия
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