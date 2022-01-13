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"Повертають комуністичні стандарти": заплановані освітні зміни викликали дискусію в Польщі

Четвер, 13 січня 2022, 09:33

Нові поправки до закону про освіту у Польщі спричинили у середу гарячі дебати в парламенті між правлячою партією "Право та справедливість" (ПіС) і опозицією.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, який отримав назву "Lex Czarnek", покликаний розширити владу призначених урядом регіональних адміністраторів над школами.

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Якщо законопроєкт ухвалять, адміністратори, які від імені уряду контролюють освіту та навчання у школах в кожному з 16 воєводств, матимуть контроль над тим, які гості можуть бути запрошені до шкіл, наприклад, члени неурядових організацій або співробітники поліції. Вони також зможуть швидко усувати директорів шкіл з посад.

В опозиції заявили, що уряд повертає комуністичні стандарти, узурпуючи  право батьків виховувати своїх дітей.

У міністерстві пояснюють, що новий закон полегшить роботу шкіл та захистить їх від "шкідливих неомарксистських ідеологій". 

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Опозиція стверджує, що законопроєкт дозволяє уряду не допускати до шкіл тих, хто дотримується світогляду, відмінного від правлячого табору, особливо ЛГБТІ-активістів, і водночас не дозволяє школам викладати речі, які не відповідають поглядам ПіС, наприклад, статеве виховання.

Спірний законопроєкт повернувся до парламентського комітету з освіти, де його обговорять у четвер.

Теми: Польща
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