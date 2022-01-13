Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Повертають комуністичні стандарти": заплановані освітні зміни викликали дискусію в Польщі

Четвер, 13 січня 2022, 10:33

Нові поправки до закону про освіту у Польщі спричинили у середу гарячі дебати в парламенті між правлячою партією "Право та справедливість" (ПіС) і опозицією.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, який отримав назву "Lex Czarnek", покликаний розширити владу призначених урядом регіональних адміністраторів над школами.

Якщо законопроєкт ухвалять, адміністратори, які від імені уряду контролюють освіту та навчання у школах в кожному з 16 воєводств, матимуть контроль над тим, які гості можуть бути запрошені до шкіл, наприклад, члени неурядових організацій або співробітники поліції. Вони також зможуть швидко усувати директорів шкіл з посад.

В опозиції заявили, що уряд повертає комуністичні стандарти, узурпуючи  право батьків виховувати своїх дітей.

У міністерстві пояснюють, що новий закон полегшить роботу шкіл та захистить їх від "шкідливих неомарксистських ідеологій". 

Опозиція стверджує, що законопроєкт дозволяє уряду не допускати до шкіл тих, хто дотримується світогляду, відмінного від правлячого табору, особливо ЛГБТІ-активістів, і водночас не дозволяє школам викладати речі, які не відповідають поглядам ПіС, наприклад, статеве виховання.

Спірний законопроєкт повернувся до парламентського комітету з освіти, де його обговорять у четвер.

Теми: Польща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Директор ЦРУ відвідав Україну – CNN

Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

фото, відеоПісля 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Британія надасть Україні протитанкову зброю

Новини 17 січня: повернення Порошенка, заява Лукашенка про Україну

Київ розпочав передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію

Усі новини...
Польща
У Москві парирували євродепутату натяком, що Росія не має яєць
Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад "отримає по яйцях"
Прикордонники затримали "мандрівника", який пішки пробирався до Польщі
Останні новини
08:00
Новини понеділка і ночі: повернення Порошенка, канадський спецназ в Україні
07:36
Сім'ї російських дипломатів виїжджають з України – ЗМІ
06:10
Директор ЦРУ відвідав Україну – CNN
04:43
фотоЗеленський зустрівся з сенаторами США: пообіцяли Україні летальну зброю
03:47
Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ
02:55
Резніков подякував Британії за протитанкову зброю
02:11
Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії
01:01
"Вони злякалися": Порошенко прокоментував засідання суду
00:25
Після виїзду за кордон Порошенка оголосили в розшук, потім зняли
23:31
Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок: звернувся до Резнікова
Усі новини...