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"Возвращают коммунистические стандарты": планируемые изменения в образовании вызвали дискуссию в Польше

Четверг, 13 января 2022, 10:33

Новые поправки к закону об образовании в Польше вызвали в среду жаркие дебаты в парламенте между правящей партией "Право и справедливость" (ПиС) и оппозицией.

Об этом идет речь в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Законопроект, получивший название "Lex Czarnek", призван расширить власть назначенных правительством региональных администраторов над школами.

Если законопроект будет принят, администраторы, которые от имени правительства контролируют образование и обучение в школах в каждом из 16 воеводств, будут иметь контроль над тем, какие гости могут быть приглашены в школы, например, члены неправительственных организаций или сотрудники полиции. Они также смогут быстро снимать директоров школ с должностей.

В оппозиции заявили, что правительство возвращает коммунистические стандарты, узурпируя право родителей воспитывать своих детей.

В министерстве объясняют, что новый закон облегчит работу школ и защитит их от "вредных неомарксистских идеологий".

Оппозиция утверждает, что законопроект позволяет правительству не допускать в школы тех, кто придерживается мировоззрения, отличного от правящего лагеря, особенно ЛГБТИ-активистов, и одновременно не позволяет школам преподавать вещи, не соответствующие взглядам ПиС, например, половое воспитание.

Спорный законопроект вернулся в парламентский комитет по образованию, где его обсудят в четверг.

Темы: Польша


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