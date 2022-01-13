Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данілов розповів про нараду щодо Казахстану у Зеленського

Четвер, 13 січня 2022, 12:13
Олексій Данілов. фото Дмитра Ларіна, УП

В Офісі президента України 10 січня мала місце нарада, на якій розглядали події в Казахстані, куди країни Організації договору про колективну безпеку, керованої Росією, ввели свої військові сили.

Джерело: секертар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Те що для Казахстану і певної частини світу, як ви кажете є новою реальністю, для нас, це є буденною повсякденністю. Армія Росії фактично відкрито воює проти України вже сім років. Це тільки окремим особливо засліпленим російським газом західним політикам не видно триколори на російських танках в окупованому Криму або Донецьку.

Так що для нас – це стара реальність до якої ми якраз готові, а от наскільки готові до такого повороту подій наші казахські та інші азіатські партнери покаже час.

У той же час, звичайно, події в Казахстані, використання сил ОДКБ – новий фактор, який потребує уважного вивчення і відпрацювання дієвих механізмів реагування.

10 січня у президента якраз відбулась розширена більш ніж трьохгодина нарада керівників сектору безпеки і оборони, на якій розглядались події в Казахстані і були дані відповідні доручення. Володимир Олександрович більш ніж уважно відслідковує всю інформацію і приділяє цьому питанню значний час".

Українська правда
Теми: КазахстанЗеленськийРНБО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив про ризики вторгнення РФ із Зеленським – CNN

Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

фото, відеоПісля 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Британія надасть Україні протитанкову зброю

Новини 17 січня: повернення Порошенка, заява Лукашенка про Україну

Київ розпочав передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію

Усі новини...
Казахстан
Міноборони РФ заявило про підготовку виведення сил ОДКБ з Казахстану
У трьох регіонах Казахстану скасовано надзвичайний стан
ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані
Останні новини
09:16
Azur Air отримала дозвіл на нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру
09:13
мапаВ Україні прогнозують невеликий сніг та штормовий вітер
08:48
Бустерну вакцину вкололи більше 100 тисяч українців
08:31
Вибори президента Європарламенту: визначилися 4 кандидати
08:22
В Україні майже 9 тисяч випадків Covid-19 за добу, найбільше у Києві
08:00
Новини понеділка і ночі: повернення Порошенка, канадський спецназ в Україні
07:36
Росії підготувала своїх дипломатів до виїзду з України, їх сім'ї уже вивезли – ЗМІ
06:10
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив про ризики вторгнення РФ із Зеленським – CNN
04:43
фотоЗеленський зустрівся з сенаторами США: пообіцяли Україні летальну зброю
03:47
Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ
Усі новини...