Данілов розповів про нараду щодо Казахстану у Зеленського

В Офісі президента України 10 січня мала місце нарада, на якій розглядали події в Казахстані, куди країни Організації договору про колективну безпеку, керованої Росією, ввели свої військові сили.

Джерело: секертар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Те що для Казахстану і певної частини світу, як ви кажете є новою реальністю, для нас, це є буденною повсякденністю. Армія Росії фактично відкрито воює проти України вже сім років. Це тільки окремим особливо засліпленим російським газом західним політикам не видно триколори на російських танках в окупованому Криму або Донецьку.

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Так що для нас – це стара реальність до якої ми якраз готові, а от наскільки готові до такого повороту подій наші казахські та інші азіатські партнери покаже час.

У той же час, звичайно, події в Казахстані, використання сил ОДКБ – новий фактор, який потребує уважного вивчення і відпрацювання дієвих механізмів реагування.

10 січня у президента якраз відбулась розширена більш ніж трьохгодина нарада керівників сектору безпеки і оборони, на якій розглядались події в Казахстані і були дані відповідні доручення. Володимир Олександрович більш ніж уважно відслідковує всю інформацію і приділяє цьому питанню значний час".