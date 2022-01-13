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Данилов рассказал о совещании по Казахстану у Зеленского

Четверг, 13 января 2022, 11:13
Данилов рассказал о совещании по Казахстану у Зеленского
Алексей Данилов. фото Дмитрия Ларина, УП

В Офисе президента Украины 10 января имело место совещание, на котором рассматривали события в Казахстане, куда страны Организации договора о коллективной безопасности, руководимой Россией, ввели свои военные силы.

Источник: секртарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "То, что для Казахстана и определенной части мира, как вы говорите, является новой реальностью, для нас, это обыденная повседневность. Армия России фактически открыто воюет против Украины уже семь лет. Это только отдельным особо ослепленным российским газом западным политикам не видно триколоры на российских танках в оккупированном Крыму или Донецке.

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Так что для нас – это старая реальность, к которой мы как раз готовы, а вот насколько готовы к такому повороту событий наши казахские и другие азиатские партнеры покажет время.

В то же время, конечно, события в Казахстане, использование сил ОДКБ – новый фактор, требующий внимательного изучения и отработки действенных механизмов реагирования.

10 января у президента как раз состоялось расширенное более трехчасовое совещание руководителей сектора безопасности и обороны, на котором рассматривались события в Казахстане и были даны соответствующие поручения. Владимир Александрович более чем внимательно отслеживает всю информацию и уделяет этому вопросу значительное время".

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Украинская правда
Темы: КазахстанЗеленскийСНБО
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