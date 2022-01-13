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Українські хакери обікрали 50 іноземних компаній на $1 мільйон – СБУ

Четвер, 13 січня 2022, 12:25
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що спільно з кіберполіцією та американськими і британськими партнерами ліквідувала потужний хакерський сервіс, який обікрав 50 іноземних компаній на $1 мільйон.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "Було викрито зловмисників, які здійснювали хакерські атаки на іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група "заробила" понад $1 млн".

Деталі: Сервіс зловмисників дозволяв одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.  

Організували його громадяни України. Адміністрували роботу сервісу із домашніх персональних комп’ютерів через Darknet.

Їхніми послугами користувалися хакерські угрупування, які зламували системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації, розповсюджували віруси-вимагачі, які шифрують наявну на ПК інформацію і вимагають у користувача "викуп" за ключ, проводили DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу систем тощо. 

 
Фото СБУ

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників та в їх автомобілях, виявили і вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі відкрито кримінальне провадження за 3 статтями ККУ: ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Українська правда
Теми: СБУхакери


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