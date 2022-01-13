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Украинские хакеры обокрали 50 иностранных компаний на $1 миллион – СБУ

Четверг, 13 января 2022, 12:25
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с киберполицией и американскими и британскими партнерами ликвидировала мощный хакерский сервис, обокравший 50 иностранных компаний на $1 миллион.

Источник: сайт СБУ

Дословно СБУ: "Были разоблачены злоумышленники, которые совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн.

Детали: Сервис злоумышленников позволял сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

Организовали его граждане Украины. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров через Darknet.

Их услугами пользовались хакерские группировки, которые взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации, распространяли вирусы-вымогатели, которые шифруют имеющуюся на ПК информацию и требуют у пользователя "выкуп" за ключ, проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем и т.д. 

 
Фото СБУ

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по 3 статьям УКУ: ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин), ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путём).

Продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Украинская правда
Темы: СБУхакеры


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