Потепління прийде в Україну із шквальним вітром та опадами

Найближчої доби в Україні потеплішає, але цей процес супроводжуватиметься сильним вітром та опадами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 14 січня в Україні невеликий сніг із переходом у дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця.

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Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вночі у західних областях, вдень, крім південної частини, пориви 25-27 м/с.

Температура вночі у більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 3-9° морозу, у східних областях 10-15° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла.

У Києві у п'ятницю невеликий мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вдень 25-27 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

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15 січня у східних, північно-східних областях, вночі та у Карпатському регіоні невеликий сніг, хуртовина; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° до 2° тепла; на крайньому півдні вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столиці у суботу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.